نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرامة كبيرة على إنتر ميلان بسبب ثيو هيرنانديز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي إنتر ميلان عقوبة نتيجة لأفعال قام بها لاعبوه خلال الاحتفال بلقب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة 34 من المسابقة.

معاقبة إنتر ميلان بسبب ثيو هيرنانديز

وكان إنتر قد ضمن لقب السكوديتو في الأسبوع 33 بشكل رسمي، قبل نهاية المسابقة بخمس جولات، لكنه احتفل باللقب عبر حافلات مكشوفة في الأسبوع التالي بعد مباراته ضد تورينو.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن نادي إنتر ميلان عوقب بغرامة مالية قدرها 3 آلاف يورو، بسبب الهتافات المسيئة التي وُجهت إلى الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر لميلان، خلال الاحتفالات.

خلال الاحتفالات، وُجهت إساءات إلى ثيو هيرنانديز، ووصل الأمر إلى أن قام دينزل دومفريس، الظهير الأيمن لإنتر ميلان، برفع لافتة مسيئة يظهر فيها وجه ثيو على جسم "كلب".

أشار الموقع إلى أن الغرامة التي فرضت على النادي كانت بسبب الهتافات التي أطلقتها الجماهير ضد ثيو، وليس بسبب اللافتة التي رفعها دومفريس.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أنه لا يزال من الممكن معاقبة دينزل دومفريس بالغرامة أو الإيقاف بسبب رفعه اللافتة، وذلك بناءً على نتائج التحقيق الذي يجريه القاضي الرياضي في إيطاليا.