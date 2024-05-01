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أحمد جودة - القاهرة - أبدى مدرب بايرن ميونخ، توماس توخيل، أسفه للتعادل 2-2 أمام ريال مدريد في "أليانز أرينا" بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن فريقه لاحت له عدة فرص للتقدم 3-1 قبل أن يعاقبه الضيف "الملكي" بالحصول على ركلة جزاء تعادل من خلالها قبل نهاية اللقاء.

وصرح توخيل عقب المباراة "قدمنا 15 دقيقة جيدة، ولاحت لنا فرص للتسجيل، المباراة لم تكن بالشكل الجيد بالنسبة لنا، ومنحناهم فرصة واحدة جاء منها الهدف، فقدنا بعضًا من الثقة".

مدرب بايرن ميونخ: ريال مدريد عاقبنا



وتابع "في الشوط الثاني عدنا للعب بكثافة ولاحت لنا فرص للتفوق 3-1، لم نسجلها ولهذا عاقبونا".

وأضاف "إنها مباراة تعادلنا فيها 2-2، يفعلون هذا مع العديد من المنافسين، لاحت لنا فرص للفوز بالمباراة، لكن علينا الذهاب إلى سانتياغو برنابيو للفوز".

وشدد "علينا أن نكون أفضل من ناحية الدفاع في الإياب كما أننا بحاجة لمزيد من الثقة من أجل الفوز".