نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدلاء الأهلي والإسماعيلي في مباراة اليوم بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي، مساء اليوم، فى المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ستاد برج العرب، بالجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي

وقرر كولر أن يخوض مباراة الإسماعيلي بتشكيل مكون من مصطفى شوبير في حراسة المرمى، أمامه رباعي الدفاع ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول ومحمد عبدالمنعم، وبالوسط أكرم، مروان وإمام عاشور وبالهجوم بيرسي تاو وعبدالقادر ووسام.

بدلاء الأهلي أمام الإسماعيلي

وأبقى مارسيل كولر على مقاعد بدلاء الأهلي كل من، محمود الزنفلي وعمر كمال ومحمود متولي ورضا سليم وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وموديست وكهربا.

تشكيل الإسماعيلي

وعلى الجانب الآخر، قرر إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، خوض مباراته أمام الأهلي بتشكيل مكون من أحمد عادل في حراسة المرمى، أمامه الرباعي عبدالكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر والنقاز، وبالوسط بيومي، محمد مخلوف والساعي، وفي الهجوم أحمد الشيخ، عبدالرحمن مجدي ونادر فرج.

بدلاء الإسماعيلي أمام الأهلي في مباراة اليوم

وأبقى إيهاب جلال على مقاعد البدلاء محمد فوزي، عماد حمدي، محمد حسن، محمد عبدالسميع، عصام صبحي، حمادة صلاح، إريك تراوري، باسم مرسي ومروان حمدي.