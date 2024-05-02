نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري.. غياب ثنائي الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في السابعة مساء الخميس باستاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الزمالك بنظيره البنك الأهلي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك للقاء البنك الأهلي

تضم قائمة الزمالك لخوض لقاء البنك الأهلي، كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - محمد عاطف - مهاب ياسر – عبد الله السعيد – ناصر ماهر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا

وشهدت قائمة الزمالك، عدم تواجد محمود شيكابالا قائد الفريق بسبب الإصابة، والمهاجم التونسي سيف الجزيري للإيقاف لحصوله على 3 إنذارات.