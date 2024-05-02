الهلال والنصر أول المتأهلين إلى كأس السوبر السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - ضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ونظيره النصر، تأهله إلى بطولة كأس السوبر السعودي 2025، المقرر إقامتها في الصين.

الهلال والنصر إلى كأس السوبر السعودي

استطاع الهلال حجز بطاقته في كأس السوبر السعودي، بعد أن تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الاتحاد، بعد أن فاز بهدفين مقابل هدف.

فيما تمكن النصر، من بلوغ دور نهائي كأس الملك، بعد الفوز على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء.

وتلعب بطولة كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 أندية، وهم، بطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، وصاحب لقب دوري روشن ووصيفه.

جدير بالذكر أن النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر السعودي المقرر إقامتها في الصين، ستلعب خلال الفترة من 14 إلى 17 أغسطس المقبل.