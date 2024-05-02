نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقرار من تشافي.. لابورتا يستهدف ضم نجم بايرن ميونخ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني يسعي للحصول على خدمات جوشوا كيميتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بأن كيميتش هو لاعب خط الوسط المناسب للفريق الكتالوني.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، بأن لابورتا سيبدأ تحركاته ومفاوضاته مع بايرن ميونخ من أجل حسم صفقة التعاقد مع كيميتش في الميركاتو الصيفي.

وينتهي عقد كيميتش مع العملاق البافاري نهاية موسم 2025، ويبدو أن النادي الألماني منفتح على بيع اللاعب بسعر مناسب حتي لا يرحل مجانا.

ويعد كيميتش من أفضل لاعبي الوسط على مستوي العالم، حيث يقدم اللاعب مستويات مميزة رفقة بايرن ميونخ، بالإضافة إلى تميزه في لعب دور الظهير الأيمن بخلاف مركزه الأساسي وسط الملعب.