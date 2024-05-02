نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يستقر على تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق نادي الزمالك في كل مكان، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء الذي سيعتمد عليه البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، في مواجهة البنك الأهلي، في اللقاء المقرر له اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع لأبناء ميت عقبة في مواجهة نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري العام.



موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري



يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمواجهة نظيره فريق البنك الأهلي، مساء اليوم الخميس، الموافق 2 من شهر مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري



حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبدالمجيد- عمر جابر- حمزة المثلوثي – أحمد فتوح.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا- مصطفى شلبي- عبدالله السعيد- - زيزو.

في خط الهجوم: ناصر منسي- سامسون أكينيولا.



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