نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل قمة تشيلسي وتوتنهام المتوقع اليوم في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي نظيره توتنهام مساء اليوم الخميس 2 مايو 2024 على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.



موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي



يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة تشيلسي وتوتنهام اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.



تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي



حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: ألفي جيلشريست، تريفوه تشالوباه، بينوا بادياشيلي، مارك كوكورييا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، كونور كالاجر، نوني مادويكي.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون، ميخايلو مودريك، كول بالمر.



تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي



حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، فان دي فين، إيمرسون رويال.

خط الوسط: بابي سار، يفيس بيسوما، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: هيونج مين سون، ديان كولوسيفسكي، جونسون.



القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي



تنقل مباراة تشيلسي ضد توتنهام مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.

