نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يفقد منتخب فرنسا أحد أبرز مدافعيه في يورو 2024؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تثار تساؤلات حول إمكانية مشاركة لوكاس هيرنانديز، مدافع باريس سان جيرمان، في بطولة يورو 2024 بسبب إصابته.

الشكوك تحوم حول مشاركة هيرنانديز

في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند، تعرض لوكاس هيرنانديز لإصابة خلال منتصف الشوط الأول، وفقًا لتقارير جريدة ليكيب الفرنسية، فإن مشاركته في بطولة يورو 2024 قد تكون موضع شك بسبب هذه الإصابة.

لوكاس هيرنانديز.. بين الإصرار والإصابة

خلال هدف نيكلاس فولكروج في المباراة بين باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند، أصيب المدافع الفرنسي في ركبته، محاولًا الاستمرار لكنه اضطر للخروج قبل نهاية الشوط الأول.

وعقب المباراة، استمرت الركبة في الانتفاخ مما جعل الطبيب يعجز عن تحديد طبيعة الإصابة.

ووفقًا للتقارير، فإن لوكاس لن يشارك في مباراة الإياب ضد دورتموند الأسبوع المقبل.

محاولة يائسة للعب في يورو 2024؟

من المنتظر أن يُجري لوكاس هيرنانديز فحصًا بالرنين المغناطيسي على ركبته يوم الخميس، لكن تنامي المخاوف من تلف أربطة الركبة يلقي بظلال من الشك على مشاركته في بطولة يورو 2024.

وبينما يستعد ديدييه ديشامب للإعلان عن قائمة منتخب فرنسا في 16 مايو، يبدو أن هيرنانديز يواجه سباقًا مع الزمن للتعافي قبل بداية البطولة.