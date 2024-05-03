جوزيه جوميز: كنا قادرين على الفوز بأكثر من هدف.. وسعيد باللاعبين رغم التعب

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أحمد جودة - القاهرة - قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة البنك الأهلي اليوم كانت صعبة مثل باقي مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: " المنافس بدأ المباراة بشكل مختلف عن طريقتهم المعتادة، وكانوا يرغبون في إفساد طريقة لعب الزمالك من خلال الضغط واللعب في المساحات".

وتابع المدير الفني:" الزمالك كان قادرًا على تسجيل أكثر من هدف في المباراة ولكن القرار واللمسة الأخيرة مهمين، مثل فرصة زياد كمال في وكان من الممكن أن يمرر الكرة ولكنه فضل التسديد".

وأضاف جوميز:" سعيد باللاعبين بالرغم من حالة التعب التي يمرون بها وهم يعلمون بأننا لم نقدم أفضل مردود في لقاء اليوم، ولكن الأهم هو الحصول على الثلاث نقاط".