نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوميز يكشف حقيقة خلافه مع عبدالواحد السيد ورأيه في "السوشيال ميديا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مواجهة البنك الأهلي كانت صعبة مثل باقي مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جوميز يكشف حقيقة خلافه مع عبدالواحد السيد ورأيه في "السوشيال ميديا"

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: “لا أتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وأنا مدرب وأركز في عملي وعندما يحدث أمر مهم يخبرني به البعض، وأملك علاقات جيدة ورائعة مع الجميع في النادي”.

وتابع "لا تواجد أزمة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بشأن الفيديو التحفيزي للاعبين قبل لقاء دريمز، وعندما أخبروني بأن الفيديو أمر جيد للنادي والجماهير سعدت بذلك".

وفاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة العشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة.