نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صدمة للشناوي".. عرض سعودي لضم مصطفى شوبير من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فترة تألق كبيرة خلال الموسم الحالي بعد أن أصبح يشارك في الأشهر الماضية بصفة أساسية.

وجاءت مشاركة شوبير بعد إصابة محمد الشناوي في الكتف والتي أبعدته لأكثر من 3 شهور عن المشاركة في مباريات الأهلي.

- حقيقة رحيل شوبير عن الأهلي

وأكد محمد عبد المنصف، نجم وحارس مرمى نادي الزمالك في تصريحات عبر شاشة ام بي سي مصر مع مهيب عبد الهادي:" الشناوي تلقي سابقا العديد من العروض الخليجية".

وتابع:" المفاجأة أن مؤخرا، مصطفى شوبير هو من يتلقى عروض للرحيل عن الأهلي، واللاعب مؤخرا وصل إلى عرضا شبه رسمي للرحيل إلى الدوري السعودي".

وواصل:" أحد أندية منتصف الجدول بدوري روشن تحدث مع اللاعب والأهلي كان يتوقع أن العرض لضم الشناوي".

وأختتم:" الأهلي لن يوافق على رحيل شوبير في الفترة الحالية إلا بوجود عرض لا يرفض".