نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان رسمي من الأهلي بعد خسارة لقب كأس مصر لكرة السلة أمام الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال بيان رسمي، على تهنئة الاتحاد السكندري بتتويجه بلقب كأس مصر لكرة السلة على الفريق الأحمر.

الأهلي يهنئ الاتحاد وجماهير الإسكندرية بلقب كأس مصر للسلة

وجاء في بيان الأهلي، اليوم الجمعة: “لخالص التهاني لنادي الاتحاد السكندري الشقيق ببطولة كأس مصر لكرة السلة.. استحق الفوز وبذل لاعبوه جهدًا كبيرًا، وكانوا الأكثر توفيقًا طوال المباراة”.

تابع بيان الأهلي: “ونؤكد على أن العلاقة بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد العريق أكبر من أي بطولة.. علاقة تاريخية وطيدة على مر الأجيال”.

واُختتم: “أيضًا التهنئة واجبة لجماهير الإسكندرية المحبة لكرة السلة والتي ترتبط دومًا بعلاقة حب وتآخٍ مع جماهير الأهلي”.

وفاز الاتحاد السكندري، على الأهلي في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر لكرة السلة للموسم الحالي، والتي أقيمت أمس الخميس.