نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة رحيل جابرييل خيسوس عن آرسنال نهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي عن حقيقة رحيل البرازيلي جابرييل خيسوس نهاية الموسم الحالي.

وظهرت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة والتي تؤكد رغبة مسؤولي نادي آرسنال في التخلص من خيسوس في الميركاتو الصيفي القادم.

وقال أرتيتا في تصريحات صحفية له عن حقيقة رحيل خيسوس:" لا أعلم من أين تأتي التقارير عن خروج جابرييل خيسوس، ليس لدينا أي نية للسماح لجابرييل بالمغادرة".

ويواصل فريق آرسنال استعداداته لملاقاة فريق بورنموث ظهر غدا السبت في إطار مباريات الجولة 36 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف تقام المباراة ظهر غدا السبت في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الإمارات.