نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 5- 5- 2024 في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم الأحد 5- 5- 2024، مباريات الجولة الحادية والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل". وتشهد منافسات اليوم الثالث من هذه الجولة مواجهتين مثيرتين تجمع بين سموحة والزمالك، البنك الأهلي وإنبي. ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم في مسابقة دوري نايل:- سموحة × الزمالك تنطلق مباراة سموحة والزمالك في تمام الـ7:00 مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية. ويستضيف استاد الجيش في برج العرب معقل نادي سموحة المباراة المرتقبة أمام الزمالك. البنك الأهلي × إنبي تبدأ مباراة البنك الأهلي وانبي في تمام الـ7:00 مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية. ويستضيف استاد القاهرة الدولي، معقل نادي البنك الأهلي المباراة المرتقبة أمام إنبي. القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري تنقل مباريات الدوري المصري عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق مصر والشرق الأوسط.