نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يختار تشكيل الزمالك أمام سموحة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء في كل مكان، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره فريق سموحة، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الأحد، ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع لأبناء ميت عقبة في مواجهة الموج الأزرق ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمواجهة نظيره فريق سموحة، مساء اليوم الأحد، الموافق 5 من شهر مايو الجاري، على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في الدوري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر- ياسر حمد- حسام عبد المجيد- أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا -عبدالله السعيد - أحمد حمدي.

خط الهجوم: ناصر ماهر – أحمد سيد زيزو - سيف الجزيري.

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