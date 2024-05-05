نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلينجهام الثاني.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد 5- 5- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة الإسبانية مباريات الدوري الإسباني ونجومه المتألقين سواء في بطولة الليجا أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

نجح أرتيم دفبيك نجم جيرونا في خطف صدارة الليجا من جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، حيث يحتل دوفبيك صدارة هدافي الليجا برصيد 20 هدف بينما يحتل بيلينجهام نجم ريال مدريد المركز الثاني برصيد 18 هدفًا بينما جاء ألكسندر سورلوث نجم فياريال في المركز الثالث برصيد 17 هدفًا.

وتراجع البرازيلي فينيسيوس جونيور في المركز العاشر في ترتيب جدول هدافي الدوري الإسباني برصيد 13 هدف.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد 5- 5- 2024

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد

1 - ارتيم دوفبيك - جيرونا - 20 هدف

2 - جود بيلينجهام - ريال مدريد - 18 هدف

3 - ألكسندر سورلوث - فياريال - 17 هدف

4 - انتي بوديمير - اوساسونا - 16 هدف

5 - روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - 16 هدف

6 - بورخا مايورال - خيتافي - 15 هدف

7 - ألفارو موراتا - أتلتيكو مدريد - 14 هدف

8 - هوجو دورو - فالنسيا - 13 هدف

9 - أنطوان جريزمان- أتلتيكو مدريد - 13 هدف

10 - فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - 13 هدف