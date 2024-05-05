نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. حمدي فتحي يحسم مصيره من الرحيل عن الوكرة القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أبدى حمدي فتحي، نجم نادي الوكرة القطري والأهلي السابق، سعادته بتحقيق أول ألقابه بقميص نادي الوكرة بعد تحقيق لقب كأس قطر، عقب الفوز على نظيره الريان في المباراة النهائية.

وارتبط اسم حمدي فتحي بالرحيل عن صفوف نادي الوكرة في الموسم القادم.

- حمدي فتحي يحسم مصيره

وصرح حمدي فتحي عقب الفوز بلقب كأس قطر:" مستمر في مسيرتي داخل نادي الوكرة في الموسم القادم وأسعى دائما لمساعدة الفريق للتتويج بالبطولات".

وتابع: "هدفنا هو الوصول بنادي الوكرة من جديد إلى مكانته الطبيعية، وأتمنى أن لا تكون هذه البطولة هي الأخيرة وكأس الأمير هو هدفنا القادم ".

وأختتم:" لا توجد صعوبة أن نحقق لقب الدوري القطري يوما ما، كنا نسير بشكل جيد طوال الموسم، قبل أن يقف الحظ ضدنا في بعض الأحيان".