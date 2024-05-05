نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبأ سار داخل بايرن ميونخ قبل صدام ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى بايرن ميونخ، دفعة قوية بعودة اثنين من أهم عناصره قبل مواجهة ريال مدريد الحاسمة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

دي ليخت وجمال موسيالا يشاركان في تدريبات بايرن ميونخ

استعاد فريق بايرن ميونخ، جهود ماتياس دي ليخت وجمال موسيالا بعد مشاركتهما في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الأحد.

ويتأكد جاهزية ماتياس دي ليخت وجمال موسيالا، للمشاركة مع فريق بايرن ميونخ في مواجهة ريال مدريد القادمة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق بايرن ميونخ، ضيفًا على ريال مدريد بملعب "سانتياجو برنابيو"، في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.

وانتهى لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما على ملعب "أليانز أرينا" معقل البافاري.