تشيلسي يسحق وست هام يونايتد بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق وست هام يونايتد، بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة تشيلسي ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

وبدأ لاعبو فريق تشيلسي الدقائق الأولى من أحداث مباراة وست هام، بضغط وسيطرة كبيرة على الكرة من أجل تسجيل هدف أول.

وفي الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، نجح كول بالمر نجم فريق تشيلسي في تسجيل الهدف الأول في شباك وست هام يونايتد، بعد تسديدة رائعة

ثم أضاف كالاجير نجم فريق تشيلسي الهدف الثاني عند الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول، وسط غفلة من دفاع وست هام يونايتد.

وسجل مودريك الهدف الثالث لصالح فريق تشيلسي، عند الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، بتمريرة من تياجو سيلفا.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد وست هام يونايتد، بتقدم البلوز بثلاثية نظيفة.

ومع أحداث الشوط الثاني، نجح اللاعب نيوكلاس جاكسون مهاجم فريق تشيلسي في تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 48.

وسجل نفس اللاعب، الهدف الخامس لصالح تشيلسي في شباك وست هام يونايتد؛ في الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني، بأسيست من زميله كايسيدو.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق تشيلسي إلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، بينما توقف رصيد وست هام يونايتد عند المركز التاسع برصيد 49 نقطة.

