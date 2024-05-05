نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك أمام سموحة بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سموحة المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام سموحة بدوري نايل

و يضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: إبراهيما نداي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – محمد شحاتة.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – سيف جعفر.

خط الهجوم: ناصر ماهر – سيف الجزيري – ترافيس موتيابا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: معاذ علاء الدين وأحمد رفاعي وعمر جابر وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا وأحمد حمدي وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد مصطفى "زيزو" وناصر منسي.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمواجهة نظيره فريق سموحة، مساء اليوم الأحد، الموافق 5 من شهر مايو الجاري، على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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