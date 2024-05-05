نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن نادي ليفربول من تحقيق الفوز أمام نظيره توتنهام هوتسبير بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

افتتح محمد صلاح أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من كودي جاكبو من على حدود منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها صلاح برأسية، لم يتمكن الحارس فيكاريو من إبعادها لترطم بيده وتسكن الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف أندرو روبرتسون الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 45، بعد تسديدة من محمد صلاح، تصدى لها الحارس فيكاريو ليتابعها روبرتسون بتسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز كودي جاكبو التقدم بالهدف الثالث لصالح الريدز في الدقيقة 50، بعد عرضية من هارفي إليوت من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها جاكبو برأسية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل هارفي إليوت الهدف الرابع لصالح ليفربول في الدقيقة 60، بعد تمريرة من محمد صلاح إلى زميله إليوت الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد كرة رائعة بنفس القدم من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص ريتشاليسون دي اندرادي الفارق لصالح توتنهام في الدقيقة 72، بعد عرضية أرضية من جونسون من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها ريتشاليسون بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك.

وأحرز هيونج مين سون الهدف الثاني لصالح توتنهام في الدقيقة 77، بعد تمريرة من ريتشاليسون إلى سون الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

