نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب بطولة دوري روشن السعودي في موسمه الحالي 2023-2024، قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين الموافق 5 مايو الجاري.

موعد مباريات الدوري السعودي اليوم

أهلي جدة ضد الهلال، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الملك عبد الله الرياضية، عبر قناة SSC1 HD.

ويواصل فريق الهلال، صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي برصيد 83 نقطة، ويليه النصر صاحب المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 74 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل انطلاق مباريات اليوم

1- الهلال: 83 نقطة

2- النصر: 74 نقطة

3- الأهلي: 55 نقطة

4- التعاون: 51 نقطة

5- الاتحاد: 50 نقطة

6- الشباب: 41 نقطة

7- الفتح: 41 نقطة

8- الاتفاق: 41 نقطة

9- الفيحاء: 41 نقطة

10- ضمك: 38 نقطة

11- الخليج: 36 نقطة

12- الوحدة: 32 نقطة

13- الرائد: 31 نقطة

14- الرياض: 29 نقطة

15- الأخدود: 28 نقطة

16- أبها: 28 نقطة

17- الطائي: 27 نقطة

18- الحزم: 20 نقطة