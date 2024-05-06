نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام مساء اليوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو الجاري، منافسات من العيار الثقيل، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي 2023-2024.

موعد مباراة أهلي جدة ضد الهلال في الدوري السعودي

ومن المقرر أن يلتقي فريق أهلي جدة مع نظيره الهلال، اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات، على ملعب الملك عبد الله الرياضية.

ويواصل النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر، صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي برصيد 32 هدف.

ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين

1-،كريستيانو رونالدو، النصر 32 هدف.

الكسندر ميتروفيتش، الهلال 23 هدف.

عبد الرزاق حمد الله، الاتحاد 19 هدف.

فاشيون ساكالا، الفيحاء 16 هدف.

أندرسون تاليسكا، النصر، 16 هدف.

جورج كيفين نكودو، ضمك، 15.

فراس البريكان، الأهلي 15 هدف.

ساديو ماني؛ النصر، 13.

مالكوم، الهلال 13.

سالم الدوسري؛ الهلال 13 هدف