نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال المتوقع ضد الأهلي في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم السعودية مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي في الموسم الحالي.



فاز الأهلي على ضمك في الجولة الماضية من الدوري السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف كما فاز الهلال على التعاون برباعية نظيفة في نفس الجولة.



يحتل الهلال المركز الأول برصيد 83 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الحالي بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 55 نقطة.



موقف الهلال والأهلي في جدول الدوري السعودي



احتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 59 نقطة حصدها من 30 مباراة، حيث فاز في 17 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 5 مباريات.



في حين صعد الأهلي إلى الدوري السعودي بعد احتلاله لصدارة دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي.



موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي



من المقرر أن تقام مباراة الهلال والأهلي يوم الإثنين 6 مايو 2024 على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية معقل الأهلي وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات SSC السعودية بنقل أحداث المباراة.



من المتوقع أن يخوض الهلال مواجهة الأهلي بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، محمد البريك.

في خط الوسط: روبن نيفيز، سافيتش، محمد كنو.

في خط الهجوم: مالكوم، ميتروفيتش، ناصر الدوسري.