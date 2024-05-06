نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس اليوم الإثنين 6-5-2024 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نقدم لكم موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، أمام نظيره كريستال بالاس، في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس اليوم الإثنين 6-5-2024 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يواجه مانشستر يونايتد نظيره كريستال بالاس، مساء اليوم الإثنين الموافق السادس من شهر مايو الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره كريستال بالاس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة محتلًا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الرابع عشر برصيد 40 نقطة.

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس، عبر قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.