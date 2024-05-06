نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم بايرن ميونيخ يوجه تحذيرا خطيرا لريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني لمواجهة نظيره فريق ريال مدريد الإسباني في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يحل بايرن ميونيخ ضيفا على نظيره ريال مدريد مساء يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

وأوضح اللاعب كونراد لايمر نجم النادي البافاري في تصريحات لصحيفة كيكر الألمانية أن نادي بايرن ميونيخ قادر على إيذاء ريال مدريد والوصول إلى نهائي دوري الأبطال.

وأكد:" علينا أن نكون مستقرين دفاعيًا، يجب أن نكون هناك في رؤوسنا، أي شخص يقوم بتحرك سريع للأمام يمكنه التقدم على المرمى، سيكون الأمر مثيرًا للاهتمام".

وأختتم نجم البايرن:" أنا مقتنع أنه سيكون لدينا فرص كافية كما فعلنا في مباراة الذهاب في بداية المباراة وفي الشوط الثاني، لأن المساحة ستكون موجودة ولدينا الجودة".

