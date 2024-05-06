الرياضة

عاجل| قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري.. عودة 3 لاعبين واستبعاد معلول وتاو

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام نظيره الاتحاد السكندري في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري

شهدت قائمة الأهلي عودة الثلاثي كريم فؤاد ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة، فيما استبعد مارسيل كولر كلًا من علي معلول وبيرسي تاو للراحة.

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – محمود الزنفلي – مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - رامي ربيعة – محمود متولي - محمد هاني -عمر كمال

خط الوسط: مروان عطية – كريم نيدفيد – أكرم توفيق – أحمد نبيل كوكا – رضا سليم - كريستو - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – كريم فؤاد - إمام عاشور

خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود كهربا – أنتوني موديست

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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