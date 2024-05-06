نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري.. عودة 3 لاعبين واستبعاد معلول وتاو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام نظيره الاتحاد السكندري في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.
قائمة الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري
شهدت قائمة الأهلي عودة الثلاثي كريم فؤاد ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة، فيما استبعد مارسيل كولر كلًا من علي معلول وبيرسي تاو للراحة.
حراسة المرمى: مصطفى شوبير – محمود الزنفلي – مصطفى مخلوف
خط الدفاع: محمد عبد المنعم - رامي ربيعة – محمود متولي - محمد هاني -عمر كمال
خط الوسط: مروان عطية – كريم نيدفيد – أكرم توفيق – أحمد نبيل كوكا – رضا سليم - كريستو - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – كريم فؤاد - إمام عاشور
خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود كهربا – أنتوني موديست