عاجل| قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري.. عودة 3 لاعبين واستبعاد معلول وتاو

شهدت قائمة الأهلي عودة الثلاثي كريم فؤاد ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة، فيما استبعد مارسيل كولر كلًا من علي معلول وبيرسي تاو للراحة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012