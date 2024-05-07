نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرة السلة.. الأهلي يتفوق على الزمالك في أولى جولات نصف نهائي الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الأهلي أمام الزمالك، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور نصف نهائي دوري سوبر المصري لكرة السلة رجال.

وتفوق المارد الأحمر بنتيجة 79-60 ليقدم عرضًا مرضيًا في أولى جولات هذا الدور.

الأهلي يتفوق على الزمالك

ويضمن التأهل الفريق الفائز بثلاث مباريات أولًا في هذه البطولة.

وأظهر الأهلي تفوقا من البداية واستمر متقدما في النتيجة وأنهى النصف الأول من المباراة متقدما بنتيجة 41-37.

واستمر تفوق الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك، إلى نهاية المباراة بيفوز باللقاء الأول.

وتقام المباراة الثانية بين الفريقين بعد غدا الأربعاء في تمام التاسعة مساء بصالة برج العرب في الإسكندرية.

ويلعب المتأهل من هذه المواجهة مع الفائز من لقاء الاتحاد السكندري ضد سبورتنج في نصف النهائي الأخر.