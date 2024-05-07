نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعلن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويحتضن اللقاء ستاد القاهرة الدولي.

محمد معروف يقود مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

قامت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، بالإعلان عن حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي تقام بينهما غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقررت لجنة الحكام، إسناد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، إلي حكم الساحة محمد معروف، ويتولى تقنية الفار عبد العزيز السيد.

وحكم مساعد أول شريف عبد الله، حكم مساعد ثاني: عدي عيد، حكم رابع أحمد حمدي، وحكم فار عبد العزيز السيد ويعاونه محمد عباس قابيل.

ويدخل النادي الأهلي المواجهة وهو في المركز العاشر بترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، كما يتواجد فريق الاتحاد السكندري في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 32 نقطة من 20 مباراة.