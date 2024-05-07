الرياضة

"في وجود بيبو".. كولر يهدد نجوم الأهلي بالرحيل

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أحمد جودة - القاهرة -  

أنهت إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، بعد الخلافات التي ظهرت داخل الفريق الأول لكرة القدم، بعد اعتراض بعض نجوم القلعة الحمراء بسبب استبعادهم من المباريات.

- كولر يوجه رسالة للاعبي الأهلي

وأكد مدحت شلبي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر:" كولر بدأ مران الأهلي الأخير بمحاضرة للاعبين وتحدث عن أهمية المباراة وحصد الثلاث نقاط، كما شدد على الاعتراضات المتكررة بسبب عدم مشاركة بعض الاعبين".

وتابع:" كنا قد أكدنا أن أفشة يعود زقد حدث، وكولر أكد للاعبين أنه ليس من نوع الذي يحسم مصير اللاعب بالمشاركة أو لا، واللاعب الذي سيفيد الفريق سيشارك".

وواصل:" كولر حذر اللاعبين من الاعتراضات التي تكررت ومن يصدر منه تلك الأفعال سيعاقب بشدة عقوبات تصل إلى رحيله عن القلعة الحمراء".

وأشار:" كولر كلف بيبو بتوقيع العقوبات المقررة في حالة حدوث أي أمر مجددا".

وأوضح:" عمرو السولية خارج مباراتي الترجي وعبد القادر أيضا لم يلحق بالمباراة، والشناوي جاهز".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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