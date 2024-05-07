نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "في وجود بيبو".. كولر يهدد نجوم الأهلي بالرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنهت إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، بعد الخلافات التي ظهرت داخل الفريق الأول لكرة القدم، بعد اعتراض بعض نجوم القلعة الحمراء بسبب استبعادهم من المباريات.

- كولر يوجه رسالة للاعبي الأهلي

وأكد مدحت شلبي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر:" كولر بدأ مران الأهلي الأخير بمحاضرة للاعبين وتحدث عن أهمية المباراة وحصد الثلاث نقاط، كما شدد على الاعتراضات المتكررة بسبب عدم مشاركة بعض الاعبين".

وتابع:" كنا قد أكدنا أن أفشة يعود زقد حدث، وكولر أكد للاعبين أنه ليس من نوع الذي يحسم مصير اللاعب بالمشاركة أو لا، واللاعب الذي سيفيد الفريق سيشارك".

وواصل:" كولر حذر اللاعبين من الاعتراضات التي تكررت ومن يصدر منه تلك الأفعال سيعاقب بشدة عقوبات تصل إلى رحيله عن القلعة الحمراء".

وأشار:" كولر كلف بيبو بتوقيع العقوبات المقررة في حالة حدوث أي أمر مجددا".

وأوضح:" عمرو السولية خارج مباراتي الترجي وعبد القادر أيضا لم يلحق بالمباراة، والشناوي جاهز".