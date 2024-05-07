نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره فريق الاتحاد السكندري مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ومن المقرر أن يحتضن ستاد القاهرة مواجهة النادي الأهلي أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري مساء اليوم الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز.

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل النادي الأهلي هذه المباراة وفي رصيده 27 نقطة يحتل بهم المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يدخل الاتحاد السكندري هذه المباراة وفي رصيده 32 نقطة في المركز الخامس.

وستقوم شبكة قنوات أون تايم سبورت بنقل أحداث مباراة النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.