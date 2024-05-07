نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بشأن مستقبل علي معلول مع الأهلي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق مستقبل علي معلول، لاعب النادي الأهلي مع الأحمر في الفترة القادمة.

وقال أحمد دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "علي معلول هو أبرز صفقة للأهلي في المواسم الماضية، الأهلي تعاقد مع لاعبين كثر، لكن معلول هو الأبرز بينهم".

وأضاف: "لقد سبق أن واجهته عندما كان لاعبًا في الصفاقسي التونسي، وكان قائد الفريق، وقدم مستوى رائع للغاية، وكان هو مفتاح لعب الفريق، كما هو مفتاح لعب النادي الأهلي في المباريات الماضية".

وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "كنت أتحدث مع أحد لاعبي النادي الأهلي، وأبلغني بمعلومة حصرية وهي أن علي معلول سيجدد تعاقده مع الأهلي لموسم واحد".