مابولولو يقود هجوم الاتحاد السكندري ضد الأهلي في الدوري المصري الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن تشكيلة فريقه، في المباراة التي تقام ضد فريق الأهلي، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء.

مابولولو يقود هجوم الاتحاد السكندري ضد الأهلي

ويواجه الأهلي نظيره فريق الاتحاد في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بمسابقة الدوري المصري.

وضم تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: هشام صلاح - مصطفى إبراهيم - سيف تقا - كريم الديب

خط الوسط: مورو ساليفو - عمر الوحش - خالد الغندور - عبد الغني محمد - أحمد عيد

خط الهجوم: كريستوفاو مابولولو.

ويدخل فريق الأهلي المواجهة وهو في المركز العاشر برصيد 27 نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

