الرياضة

وسام أبو علي يفتتح التسجيل في شباك الاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - تجري الان احداث الشوط الأول من والاتحاد السكندري وذلك في مباراة مؤجلة  ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

واستطاع وسام أبو علي افتتاح التسجيل في الدقيقة 28 بعد ركلة جزاء احتسبت للأهلي سددها الفلسطيني بنجاح في الشباك.

ويسعى الأهلي لاقتناص النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على سلسة الانتصارات قبل النهائي.

وجاء تشكيل الأهلي  في المواجهة كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد غبد المنعم - عمر كمال عبد الواحد

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - وسام أبو علي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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