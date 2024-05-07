نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يذلل الفارق أمام الاهلي بهدف أول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان احداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري وذلك في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز.



وسجل بنجامين بواتينغ هدف الاتحاد الأول في الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني ليذلل الفارق بهدف اول



واستطاع وسام أبو علي افتتاح التسجيل في الدقيقة 28

بعد ركلة جزاء احتسبت للأهلي سددها الفلسطيني بنجاح في الشباك.

وعقب مرور 3 دقائق ضاعف رضا سليم النتيجة بهدف ثان في شباك سيد البلد.

ومع الدقيقة 41 ضاعف عمر كمال عبد الواحد النتيجة لصالح الأهلي بهدف ثالث من تسديدة صاروخية.

ويسعى الأهلي لاقتناص النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على سلسة الانتصارات قبل النهائي.