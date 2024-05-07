نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. غياب محمد عبدالمنعم عن مباراة الأهلي القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام بلدية المحلة بسبب الإيقاف.

وحصل مدافع الأهلي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فريقه اليوم أمام نظيره الاتحاد السكندري، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان عبد المنعم قد حصل على بطاقتين صفراوين سابقتين أمام إنبي والزمالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه بلدية المحلة يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.