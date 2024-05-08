نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. الأهلي يكتسح الاتحاد ودورتموند إلى نهائي دوري الأبطال.. ميدو يشيد بـ كولر وحقيقة رحيل كروس ومودريتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

الأهلي يكتسح الاتحاد السكندري بدوري نايل

انتهت احداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري وذلك في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

واستطاع المارد الأحمر الفوز برباعية مقابل هدف ليواصل الانتصارات

وسام أبو علي افتتح التسجيل في الدقيقة 28 بعد ركلة جزاء احتسبت للأهلي سددها الفلسطيني بنجاح في الشباك.

وعقب مرور 3 دقائق ضاعف رضا سليم النتيجة بهدف ثان في شباك سيد البلد.

ومع الدقيقة 41 ضاعف عمر كمال عبد الواحد النتيجة لصالح الأهلي بهدف ثالث من تسديدة صاروخية.

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بوروسيا دورتموند يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز أمام باريس سان جيرمان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "بارك دي برانس"، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الألماني بهدف دون رد ليتأهل بذلك إلى نهائي دوري الأبطال بنتيجة 2-0 بمجموع مبارتي الذهاب والإياب.

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ميدو يشيد بـ كولر

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن قوة مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي تتمثل في أنه مدرب كلاسيكي.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي منذ بداية المباراة ظهر في حالة تركيز أكبر، كانت لديهم خبرات أكبر، والأهلي لديه ميزة هي أن مارسيل كولر لديه عمق في قائمة اللاعبين، ويستطيع إراحة اللاعبين".

وأضاف: "خبرة كولر تتمثل في أنه بعث برسالة للاعبيه أن الفريق ليس لديه مباراة، هو يريد الفوز بجميع المباريات، وفي نفس الوقت مع استمرار سياسة التدوير، وهنا تظهر ثقة المدرب في جميع اللاعبين".

وتابع: "لا يصح أن يبدأ المدرب مباراته باستبعاد 5 لاعبين أساسيين، هذا لا يمكن فعله مع الفرق الكبيرة".

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حقيقة رحيل كروس ومودريتش

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني عن موقفه من بقاء الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس مع الملكي في الموسم القادم.

ويواصل النادي الملكي استعداداته لمواجهة نظيره بايرن ميونيخ مساء غدا الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأكد كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ عن مودريتش وكروس:" صحيح أنهم لم يلعبوا معًا ولكن يمكنهم القيام بذلك وسيفعلون ذلك".

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تحديد حكام نهائي دوري أبطال إفريقيا

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والترجي التونسي إلى الحكم الجزائري مصطفى غربال، حيث يُدير المباراة المقرر إقامتها في ملعب رادس.

ويعاونه مواطنيه مقران قوراري كمساعد أول، وعباس أكرم زرهوني كمساعد ثان، فيما يتواجد معتز إبراهيم الشلماني كحكم رابع.

ويتواجد الموريتاني دحان بيدا كحكم لتقنية الفيديو، ويعاونه الحكمة الرواندية ساليما موكاسانجا، كمساعد أول لحكم تقنية الفيديو، والأنجولي جيرسون دوس سانتوس كمساعد ثاني لحكم تقنية الفيديو، بينما سيقود مواجهة الإياب الحكم الكونغولي جون جاك نادالا، والجزائري لحلو بن براهم لتقنية الفيديو.