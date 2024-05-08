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أحمد جودة - القاهرة - قال أنخيل توريس رئيس نادي خيتافي الإسباني لكرة القدم، إن ماسون جرينوود، المعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي، يرغب في الاستمرار مع الفريق لموسم آخر.

رئيس نادي خيتافي يكشف مصير ميسون جرينوود في الموسم المقبل

وقال توريس لإذاعة "ماركا":"فيما يخص اللاعب ووالده وخيتافي، أعتقد إنه سيستمر لعام آخر".

وأضاف:"فيما يتعلق بموقف مانشستر يونايتد، فإن الانباء التي تلقيناها الأسبوع الماضي، حيث ذهب المدير الرياضي لإنجلترا لرؤية بعض المباريات، وكان معهم، هي أنهم ينتظرون وصول أي عرض، وأنهم يرغبون في بيعه لأنه لن يعود للفريق".

وتابع: " سنضطر للانتظار حتى نهاية يونيو. اللاعب وعائلته في راحة تامة وسعداء هنا مع جماهيرنا".

وأكمل "عندما جاء إلى هنا، لم يكن قد خاض أي مباراة لـ16 شهرا. لقد استعاد مستواه، سجل ثمانية أهداف في الدوري واثنين في الكأس".

وأتم "الناس والمدرب سعداء للغاية به. أعتقد أنه سيبقى معنا لموسم آخر، أو على الأقل حتى يناير المقبل. إنه لاعب كرة قدم جيد".