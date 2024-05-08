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أحمد جودة - القاهرة - ما زالت التكهنات مستمرة بشأن مستقبل البرازيلي رافينيا، جناح نادي برشلونة الإسباني، في ظل اقتراب فترة الانتقالات الصيفية.

نجم برشلونة يحسم موقفه من البقاء مع البلوجرانا

كانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى إمكانية رحيل رافينيا عن برشلونة خلال الصيف، خاصة مع الاهتمام الكبير من أندية الدوري السعودي وبعض الأندية الإنجليزية لضمه.

آخر تطورات مستقبل رافينيا مع برشلونة

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يسعى برشلونة للتخلص من رافينيا للاستفادة من عائد بيعه في تمويل صفقات جديدة وتوفير راتبه.

أوضحت الصحيفة أن رغبة برشلونة في التخلي عن رافينيا دفعت بعض الوكلاء، من بينهم بيني زهافي، للتواصل معه من أجل حسم موقفه. لكن رافينيا قرر عدم التعاقد مع أي وكيل قبل فترة الانتقالات الصيفية، ما يعني أنه وحده المسؤول عن اختيار العروض المناسبة، سواء من برشلونة أو أي نادٍ آخر، في حال قرر الفريق تجديد عقده.

أشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة تلقت عرضًا من الدوري السعودي بقيمة 80 مليون يورو، بالإضافة إلى المتغيرات، لضم رافينيا، لكن لم يتم اتخاذ قرار رسمي بعد.



وأوضحت الصحيفة أن المدير التنفيذي لبرشلونة، ديكو، ومدرب الفريق، تشافي، على دراية بأن رافينيا لا ينوي مغادرة النادي خلال الصيف.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة منافسه ريال سوسييداد على ملعب "مونتجويك" في إطار الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليغا" هذا الموسم.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

يحتل برشلونة حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، خلف جيرونا صاحب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة، وريال مدريد المتصدر بـ87 نقطة، والذي توج بلقب البطولة هذا الموسم