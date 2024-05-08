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أحمد جودة - القاهرة - أعلن حارس المرمى التشيلي كلاوديو برافو، عن إنهاء مسيرته مع ريال بيتيس، بعد انتهاء عقده مع النادي الإسباني في 30 يونيو المقبل.

وبهذا يضع الحارس التشيلي، الذي أتمّ عامه الـ41 في أبريل الماضي، حدًا لمسيرته الناجحة مع الفريق "الأخضر والأبيض"، إذ نجح في تحقيق لقب كأس ملك إسبانيا والتأهل للمسابقات الأوروبية 3 مرات، ولا يعلم إذا ما سيتمكن بيتيس من التأهل للمرة الرابعة أم لا في موسم عانى خلاله من الإصابات ولم يشارك فيه سوى بـ9 مباريات.

كلاوديو برافو يعلن رحيله عن ريال بيتيس

وقال برافو في تصريحات لقناة (T13) التشيلية: "في غضون بضعة أسابيع قليلة سينتهي عقدي مع بيتيس، وأود أن يتم كل شيء بشكل جيد، لم أود سماع أو رؤية مقترحات لتمديد مسيرتي لأنني أرغب في إنهاء مسيرتي هنا بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف الدولي التشيلي، "أنه إذا تلقى عرضًا يولّد لديه مشاعر جيدة ويملأه بالحماس فمنطقيًا سيوافق على تمديد مسيرته، وفي حال عدم ظهور أو تلقي عرضًا جيدًا يلبي توقعاته فبالتأكيد سيُنهي مسيرته.

وأكد برافو أنه ليس لديه النية للعودة إلى بلاده لأنه (من وجهة نظره)، "ليس هناك ضرورة للعودة إلى تشيلي أو أن يعاني الذين حولي من انتقادات خارجية، لا أريد أن أعيش هذا الفيلم مرة أخرى".

وبهذا، ينضم برافو لأحد أهم لاعبي الفريق وهو المكسيكي أندريس جواردادو، والذي وقّع في يناير الماضي وعقب 7 مواسم داخل جدران النادي لنادي ليون المكسيكي.