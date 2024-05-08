عاجل.. غياب نجم نهضة بركان عن مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي نهضة بركان المغربي بشكل رسمي عن إجراء اللاعب يوسف الزغودي عملية جراحية للأنف، وذلك قبل المباراة المنتظرة مع الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023 - 2024.

غياب نجم نهضة بركان عن مواجهة الزمالك

من جانبه، سيحل الزمالك ضيفًا على نهضة بركان في مباراة الذهاب يوم الأحد الموافق 12 مايو على أرض الملعب البلدي ببركان بالمغرب.

وجاء في بيان نادي نهضة بركان: "نفيدكم بأن اللاعب يوسف الزغودي أجرى عملية جراحية ناجحة على أنفه، ونحمد الله على سلامته".

وأوضح البيان أن الزغودي تعرض لإصابة خطيرة في غضروف الأنف أثناء التدريبات، وسيخضع لفترة راحة مع توقع عودته للتدريبات نهاية الأسبوع.

ووفقًا لتقرير من "le 360 سبور" المغربي، من المؤكد غياب الزغردي عن مباراة الذهاب مع الزمالك في المغرب. وأشار التقرير إلى أن الجهاز الطبي للنادي يعمل على تسريع عملية شفاءه ليكون جاهزًا للمباراة الإياب في استاد القاهرة.