يلا كورة..بث مباشر مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ تويتر مشاهدة حصرية دون تقطيع

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أحمد جودة - القاهرة - يشهد ملعب "سانتياجو برنابيو" تحديد الفريق صاحب البطاقة الثانية في نهائي دوري أبطال أوروبا (2023-2024)، بين ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ريال مدريد وبايرن ميونخ

ريال مدريد يستضيف بايرن ميونخ، في ثاني مواجهتي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وكانت مباراة الذهاب في ألمانيا قد انتهت بالتعادل (2-2)، ليتأجل الحسم لموقعة البرنابيو.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ مع بروسيا دورتموند الألماني، الذي حجز مقعده في النهائي بعد إقصاء باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفيما يلي يستعرض يلا كورة موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024

تقام مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس ودورتموند في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024

تُنقل مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل حصري عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

وتذاع مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ على قناة "بي إن سبورتس HD1"، بتعليق حفيظ دراجي.

كذلك تُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس HD2" بتعليق حسن العيدروس.

التشكيل المتوقع في مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ



وبعد عرض تفاصيل مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في العودة من دور نصف النهائي، كما يمكننا عرض التشكيل المتوقع لكل فريق في نصف نهائي دوري الأبطال، أولا التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد:

تيبو كوروتا في حراسة المرمى.

خط الدفاع ميندي وداني كارفاخال ورودريجو وميليتاو.

في الوسط توني كروس وكامافينجا وفالفيردي.

خط الهجوم جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور ورودريجو جويس.



التشكيل المتوقع لفريق بايرن ميونخ: