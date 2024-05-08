شاهد الآن مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد بث مباشر دون تقطيع | نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد بث مباشر دون تقطيع | نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد بث مباشر دون تقطيع | نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024..يستعد عشاق كرة القدم لمعركة كروية حاسمة مساء اليوم، الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، في ملعب سانتياجو برنابيو العريق، حيث يصطدم ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا 14 مرة، ببايرن ميونخ، العملاق الألماني، في إياب نصف نهائي المسابقة القارية الأعرق.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

ملحمة كروية حاسمة: ريال مدريد يواجه بايرن ميونخ في صراع على عرش أوروبا

تأتي هذه المباراة بعد تعادل مثير في لقاء الذهاب بنتيجة 2-2، مما يضفي عليها المزيد من التشويق والإثارة، حيث يسعى كلا الفريقين لحسم التأهل إلى المباراة النهائية ومواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، الذي حجز مكانه في النهائي بعد فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي.

تكتسب المباراة أهمية خاصة لِكلا الفريقين، حيث يسعى ريال مدريد للحفاظ على لقبه للموسم الخامس على التوالي، بينما يطمح بايرن ميونخ لكسر هيمنة ريال مدريد على المسابقة وتحقيق اللقب السادس في تاريخه.

وتشهد المباراة تواجد نخبة من ألمع نجوم كرة القدم في العالم، مثل كريم بنزيما

وفينيسيوس جونيور من جانب ريال مدريد، وروبرت ليفاندوفسكي وسيرج غنابري من جانب بايرن ميونخ.

موعد مباراة ريال مدريد يواجه بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا



يُعدّ اليوم، الأربعاء 8 مايو 2024، موعدًا حاسمًا لعشاق كرة القدم، حيث تُقام مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين عملاقي القارة العجوز، ريال مدريد وبايرن ميونخ، على ملعب سانتياجو برنابيو العريق في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، أي الساعة 9 مساءً بتوقيت السودان وليبيا، والساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية والكويت وقطر، والساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والساعة 8 مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

يُعدّ متابعة مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبايرن ميونخ حلمًا يراود العديد من عشاق كرة القدم، ولذلك نقدم لكم في هذه الفقرة معلومات عن القنوات الناقلة للمباراة:

تعتبر قنوات بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في جميع الدول العربية، وبالتالي ستُنقل مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ اليوم عبر قناة بين سبورت 1 beIN Sports HD 1.

وإليك بعض المعلومات الإضافية عن قناة بين سبورت 1:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: النايل سات

جدول الترددات

لمساعدة مشجعي كرة القدم في جميع الدول العربية، نقدم لكم جدولًا يوضح ترددات قناة بين سبورت 1 الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ اليوم:

الدولة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز مصر نايل سات 11013 أفقي 27500 السعودية عرب سات 3922 أفقي 27500 الإمارات العربية المتحدة عرب سات 3922 أفقي 27500 قطر عرب سات 3922 أفقي 27500 الكويت عرب سات 3922 أفقي 27500 البحرين عرب سات 3922 أفقي 27500 المغرب نايل سات 11013 أفقي 27500 الجزائر نايل سات 11013 أفقي 27500 تونس نايل سات 11013 أفقي 27500

معلق مباراة الريال والبايرن في إياب دروي أبطال أوروبا



أعلنت قنوات بين سبورت اسم معلق مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ اليوم في نصف نهائي دوري ابطال أوروبا، وهو المعلق الرياضي حسن العيدراوس، ويمكنك مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد والاستماع إلى التعليق الصوتي لمعلق ماتش اليوم على قناة beIN Sports HD 2.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبايرن ميونخ قبل مواجهة اليوم



يتضمن تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وريال مدريد قبل المواجهة القادمة 27 مواجهة.

فاز البايرن ميونخ 12 مباراة.

وتعادل الفريقان في 4 مواجهات.

وفاز الريال مدريد في 11 لقاء.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة اليوم لمواجهة بايرن ميونخ



يأتي تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دروي ابطال اوروبا اليوم كما يلي:

حراسة المرمي: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي- إيدير ميليتاو- أنطونيو روديجر- داني كارباخال.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا- توني كروس- فيديريكو فالفيردي.

الهجوم: جود بيلينجهام- رودريجو جويس- فينيسيوس جونيور.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع اليوم لمواجهة ريال مدريد



يأتي تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دروي ابطال اوروبا اليوم كما يلي: