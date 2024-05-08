نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرس الحدود يتأهل لترقي للدورة الرباعية بحثا عن الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرس الحدود يتأهل لترقي للدورة الرباعية بحثا عن الممتاز

صعد فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي للدورة الرباعية رغم تعادله مع فريق القناة بقياده أحمد العجوز سلبيًا بختام دوري المحترفين.

التعادل رفع رصيد الحرس إلى 49 نقطة بالمركز الثالث المؤهل للترقي.



كما صعد فريق غزل المحلة للدوري الممتاز بقيادة أحمد عيد عبد الملك بعد فوزه على فريق بروكسي بقيادة محمد حامد

بثلاثية مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق غزل المحلة بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم فريق غزل المحلة بهدفين مقابل هدف تقدم عبد العزيز عموري للمحلة في الدقيقة 11 وتعادل محمد صبري لبروكسي في الدقيقة 26.

وأضاف محمد جابر الهدف الثاني في الدقيقة 44 من ركلة جزاء وطرد الحكم حمادة القلاوي محمد ياسين باستن لاعب بروكسي.

وإدرك عبده يحيى الهدف الثالث في الدقيقة 40 من الشوط الثاني.

وفاز فريق لافيينا بقيادة أحمد صلاح على فريق طنطا بقيادة عمرو انور بهدفين نظيفين سجلها حازم مرسي وحازم ابو سنه

- تعادل فريق وادي دجلة بقيادة الكرواتي توليتش مع فريق راية بقيادة محمد حليم بهدف لمثله تقدم راية بهدف عمرو جمعه وتعادل حازم ابو سنه لدجلة.