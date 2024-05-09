موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره فريق آرسنال مساء يوم الأحد المقبل في قمة مباريات الجولة السابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال القادمة

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق آرسنال في منافسات بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

وتبدأ أحداث اللقاء مساء يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل فريق آرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 83 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 54 نقطة.

وسوف تنقل أحداث مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.