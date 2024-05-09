نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي معلول يضع 3 عراقيل أمام الأهلي لتجديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبل تجديد عقده مع النادي الأهلي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الكروي الحالي 2023-2024، واجه اللاعب التونسي علي معلول، الذي يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، عدة تحديات أو عراقيل من جانب إدارة القلعة الحمراء، هذه العراقيل أثارت استفهامات الإدارة حول مستقبل اللاعب، ودفعتها لتحديد موقفها تجاه هذا الأمر.

علي معلول يضع 3 عراقيل أمام الأهلي

وفي تصريحات للإعلامي أحمد شوبير على إذاعة "راديو أون سبورت إف إم"، أوضح أن النادي الأهلي يرغب في تجديد عقد معلول، وأن اللاعب بدوره لا يمانع في البقاء في صفوف الفريق. ومع ذلك، كشف شوبير عن وجود عدة عراقيل تعترض طريق عملية التجديد.

أولًا، يأتي مبلغ راتب اللاعب علي معلول كأحد العقبات، حيث يطالب اللاعب بمبلغ كبير للبقاء في النادي، ورغم رغبة الإدارة في خفض هذا المبلغ، إلا أن اللاعب رفض الاستجابة لأي تخفيض في راتبه.

ثانيًا، يظهر الاختلاف في العملة التي يتم دفع المستحقات بها كعائق آخر، حيث يفضل علي معلول استلام مستحقاته بعملته الأصلية بدلًا من الجنيه المصري كما ترغب إدارة الأهلي.

وثالثًا، تقف عرضًا من أحد الأندية الخليجية كعائق إضافي يمنع معلول حاليًا من التجديد مع الأهلي، حيث يبدو أن هذا العرض يشكل خيارًا جذابًا بالنسبة للاعب.

وعلى ضوء هذه التحديات، من المتوقع أن تعقد إدارة النادي الأهلي جلسة مع علي معلول بعد انتهاء نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث ستبدأ في مناقشة تفاصيل التجديد ومحاولة حل العراقيل المطروحة، بهدف إنهاء الملف بشكل نهائي وتأمين استمرارية اللاعب في صفوف الفريق.