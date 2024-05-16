تشيلسي ينتصر خارج الديار على حساب برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، في تحقيق فوزًا هاما على نظيره فريق برايتون، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة تشيلسي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

واستهل لاعبو فريق تشيلسي الشوط الأول من المباراة، بسيطرة على الكرة، وضغط هجومي على لاعبي برايتون، للتقدم في النتيجة.

وسجل اللاعب كول بالمر نجم فريق تشيلسي الهدف الأول، لصالح البلوز، عند الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، بأسيست من كوكوريلا.

وسدد جواو بيدرو لاعب فريق برايتون؛ تسديدة قوية في الدقيقة 45+8 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ولكنها ارتطمت بالقائم.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم تشيلسي على نظيره برايتون بهدف دون رد.

ومع أحداث الشوط الثاني، أضاف اللاعب كريستوفر نكونكو نجم فريق تشيلسي الهدف الثاني، في شباك برايتون، عند الدقيقة 64، بتمريرة من جوستو.

وعند الدقيقة 88 حصل اللاعب ريس جيمس نجم فريق تشيلسي على بطاقة حمراء، بعد تدخله على لاعب برايتون، قبل أن يسجل داني ويلبيك هدف برايتون الوحيد في الدقيقة 90+7.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق تشيلسي عند المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة، بينما توقف رصيد برايتون عند المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 48 نقطة.