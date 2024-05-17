نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العميد في مأزق.. آخر تطورات مستقبل لاعبي الاتحاد قبل نهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر إعلامية سعودية بأنه تم الكشف التطورات الأخيرة فيما يخص مستقبل لاعبين بارزين في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بشأن إمكانية استمرارهما أو انتقالهما خلال الفترة القادمة وقبل نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن إدارة الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي وتحت قيادة مارسيلو جالاردو، طلبت من نادي الاتفاق تقليل سعر شراء اللاعبين المعارين بسبب تميزهم وأدائهم الملحوظ.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الاتفاق وافقت على تقليل السعر، لكن بشرط أن يتم تبادل اللاعبين مهند الشنقيطي ومدالله العليان، وهو ما رفضته إدارة الاتحاد مفضلةً الإبقاء على أحمد الغامدي وسعد آل موسى.

وأفادت التقارير بأن القيمة المالية لشراء أحمد الغامدي تبلغ 32 مليون ريال سعودي، وعقد سعد آل موسى بـ28 مليون ريال، ليصل المجموع إلى 60 مليون ريال، مما يعرض الصفقة للفشل ويزيد من احتمالية انتقال الغامدي إلى نادي النصر الذي يظهر اهتمامًا كبيرًا به نظرًا لصغر سنه ومستواه المتميز.

أما عن ترتيب الاتحاد في الدوري، فيحتل الفريق المركز الخامس برصيد 51 نقطة، وذلك بعد تحقيقه 15 انتصارًا و6 تعادلات، وتلقيه 11 هزيمة.