نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطوة الأولى.. فرنسا تفوز بشق الأنفس على النمسا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب فرنسا فوزًا صعبًا على نظيره النمساوي 1-0، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دور المجموعات في بطولة كأس أوروبا 2024.

سجل هدف اللقاء الوحيد لفرنسا مدافع النمسا ماكسيمليان ووبر بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

ورفعت فرنسا رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام هولندا، بينما بقت النمسا دون رصيد من النقاط في المركز الثالث.